🎥 België stuurt VS met 1-4 naar huis na alle heisa, kapitein Tielemans geeft duidelijke reactie

De Rode Duivels hebben alle commotie rond de zaak-Balogun op de best mogelijke manier verwerkt. België stuurde de VS met een overtuigende 1-4 nederlaag naar huis en plaatste zich voor de kwartfinales. Daar wacht nu Spanje, maar eerst was er nog tijd voor een duidelijk statement van Youri Tielemans.

De middenvelder blikte na de wedstrijd terug op een sterke Belgische prestatie. "Ik vind het heel positief. We zijn goed begonnen, hebben intensiteit gebracht en ook kwaliteit getoond. Defensief stonden we heel compact en we hebben geprobeerd om hen onder druk te zetten. Dat is vandaag echt gelukt."

Vandaag gesproken op het veld

De veelbesproken zaak rond Folarin Balogun was uiteraard een van de eerste onderwerpen waar Tielemans naar gevraagd werd. De FIFA besliste dat de Amerikaanse spits ondanks zijn rode kaart mocht aantreden tegen België, wat voor heel wat frustratie zorgde bij de Rode Duivels.

Toch wilde Tielemans de focus vooral op het voetbal leggen. "Thibaut en de trainer hebben daar gisteren al op geantwoord. Onze job was gewoon om op het veld te tonen dat we hier voor het voetbal zijn. Die beslissing lag buiten onze handen. Wij moesten praten op het veld, en dat hebben we vandaag gedaan."

Volgens Tielemans was de overwinning vooral een bewijs van de kracht van de groep. "We zijn superblij en superfier. We willen heel België vertegenwoordigen op dit WK. Als je zo speelt, is dat heel positief."



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De middenvelder zelf speelde een belangrijke rol tegen de Verenigde Staten en nam een andere positie in dan normaal, door hoger op het veld te spelen. "Het was een beetje een andere rol vandaag, maar eentje die mij ook goed ligt. Ik probeer altijd de beste speler te zijn op de positie waar de ploeg mij nodig heeft."

Spanje, maar geen schrik

Ook de afwezigheid van enkele grote namen zorgde volgens Tielemans niet voor problemen. Kevin De Bruyne, Romelu Lukaku en Jérémy Doku begonnen op de bank, maar de ploeg bleef overeind. "De trainer maakt zijn beslissingen en die moeten we respecteren. Het enige wat iedereen kan doen, is antwoorden op het veld. We zijn een heel hechte groep."

Nu wacht Spanje in de kwartfinales. Tielemans beseft dat de uitdaging alleen maar groter wordt. "We gaan Spanje heel goed analyseren. We kennen hun speelstijl en zullen een heel goed tactisch plan moeten hebben om die wedstrijd aan te vatten."

Toch durft België dromen. "Als je hier geraakt, wil je zo ver mogelijk geraken. Tot het einde; Dat is het doel. We nemen het wedstrijd per wedstrijd. We hebben altijd geloofd in onze kwaliteiten en vandaag kwam dat er opnieuw uit. Hopelijk is dit nog maar het begin."