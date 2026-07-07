Mogen de Rode Duivels en fans nu blij zijn? Sonck meteen vurig

Aernout Van Lindt
Aernout Van Lindt, voetbaljournalist
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Mogen de Rode Duivels en fans nu blij zijn? Sonck meteen vurig
Foto: © photonews
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De Rode Duivels wonnen met 4-1 van de Verenigde Staten. Daardoor zijn ze nu al zeker van de kwartfinales, waarin ze Spanje zullen ontmoeten. Is het toernooi al geslaagd of moeten we nog verder raken? De meningen lijken iet of wat verdeeld.

Peter Vandenbempt opende de debatten over waar het schip kan stranden voor de Rode Duivels: "Het doel is bereikt. Maar ik denk dat in de groep van de Duivels het besef begint te leven dat de kwartfinale tegen het ijzersterke Spanje niet noodzakelijk het eindpunt hoeft te zijn", was hij duidelijk in zijn analyse.

Ruben Van Gucht vroeg zich in de studio van Sporza Live dan weer af of de Belgen nu tevreden mogen zijn over hun toernooi. "Er blijven nog acht landen over straks en het kleine België is daar nog bij. Dit is een prestatie. Is het WK nu geslaagd?"

Wesley Sonck wil verder bouwen op de flow van de Rode Duivels

Wesley Sonck wil niet weten van verzadiging: "Kunnen we dat even niet zeggen? Je moet in die flow blijven en niet zeggen dat het geslaagd is. Je moet verder, je mag niet tevreden zijn of zeggen dat het voldoende is met wat we nu hebben. De mannen die in 2018 top waren zijn nu net voorbij hun top, maar de mix met de jongere gasten is goed."

Gert Verheyen vindt een kwartfinale een mooie prestatie: "Daarmee kan je al naar huis komen, er zal niemand kwaad zijn als je nu uitgeschakeld wordt. Maar dit kan natuurlijk zorgen voor iets meer. Iedereen die nu van het veld stapt, zelfs De Bruyne of Doku, gaat tevreden zijn. Iedereen gaat zich betrokken voelen en dat is heel positief. Het verwachtingspatroon is anders dan in Rusland 2018. Nu was dit niet zo voor de hand liggend in vergelijking met toen."

Lees ook... Vandenbempt ziet plots kansen voor Rode Duivels tegen Spanje
Ook in MidMid Mansion was er een mening te rapen bij Evert Winkelmans: "Het was een totaalprestatie tegen de USA. Het is gewoon genieten nu om de Rode Duivels bezig te zien", aldus de analist en supporter in de zetels daar.

Hoe loopt het af voor de Rode Duivels in de USA?

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