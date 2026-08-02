Serieuze domper voor Mathis Servais bij nieuwe club Millwall

Brandon Morren
Brandon Morren, voetbaljournalist
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Serieuze domper voor Mathis Servais bij nieuwe club Millwall
Foto: © photonews
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Mathis Servais moet zijn veelbelovende start bij Millwall al meteen onderbreken. De ex-speler van KV Mechelen liep een opvallende hamstringblessure op, is enkele weken buiten strijd en zal daardoor zowel de laatste oefenmatchen als de competitiestart missen.

Voor zijn eerste avontuur buiten België tekende Mathis Servais bij Millwall, een transfer die KV Mechelen ongeveer vier miljoen euro opleverde. Die transfersom schept meteen verwachtingen in Engeland, temeer daar de middenvelder zich meteen liet opmerken door in zijn eerste oefenwedstrijd tegen FC Andorra te scoren.

Afwezig tegen Antwerp door hamstringblessure

Gisteren ontbrak Servais in de selectie voor de oefenwedstrijd tegen Antwerp, een duel dat Millwall uiteindelijk met 1-0 won. De naam van de speler verscheen niet op het wedstrijdblad omdat hij forfait moest geven na een blessure aan de hamstrings. Dat bevestigde zijn trainer tijdens de persconferentie.

"Hij speelde enkele dagen geleden de hele wedstrijd tegen Bromley. De volgende dag kwam hij bij de club aan zonder dat hij iets bijzonders voelde. Hij zou trainen en ging medische testen afleggen. Tijdens die tests voelde hij een lichte ongemakken. Uit voorzorg lieten we hem een scan ondergaan, gezien de plaats van de klacht", vertelde Alex Neil, woorden geciteerd door Southwark News.

Vervelende verrassing: enkele weken out

"Het probleem is dat de meeste spiervezels gewoonlijk verticaal lopen. De meeste scheuren zijn dan ook transversaal. Zijn scheur was lineair, dus in de lengterichting van de vezels. Daarom merkte hij er aanvankelijk niets van", ging Neil verder.

Door die diagnose zal Mathis Servais enkele weken niet inzetbaar zijn. Dat betekent dat hij de competitiestart zal missen: de Championship begint over twee weken en Millwall opent met een verplaatsing naar Bristol.

Voor de Londenaren, die vorig seizoen nog derde eindigden en in de halve finale van de promotie-playoffs werden afgetroefd door Hull City, was de komst van Servais een extra optie om opnieuw naar de Premier League te knokken. Met zijn afwezigheid moet de technische staf heroriënteren en rekenen op andere spelers om het gemis op te vangen.

Voor Servais persoonlijk is dit een onverwachte domper op het moment waarop hij zich in Engeland wilde tonen. De focus zal nu liggen op een gestage revalidatie zodat hij zo snel en veilig mogelijk terug kan keren naar de selectie.

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