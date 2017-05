Fellaini doet beter dan heel Ajax (en heeft daarmee een absoluut record beet)

Fellaini toonde zich belangrijk door de eerste goal van United aan te brengen, maar was ook onmisbaar op het middenveld. Dat bewezen ook de statistieken. De krollenbol won maar liefst 15 kopduels, dat zijn er drie meer dan heel Ajax.

En dat betekent ook dat hij een record te pakken heeft. Niemand won ooit meer kopduels in de Europa League. En dan hebben we het niet alleen over de finale, maar in het algemeen. In geen enkel duel ooit in de Europa League was er iemand die beter deed.