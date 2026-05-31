Volg KAA Gent - KRC Genk live op Voetbalkrant.com vanaf 18:30.
Datum: 31/05/2026 18:30
Competitie: Jupiler Pro League
Speeldag: Conference League Play-offs
Stadion: Ghelamco Arena (Arteveldestadion)
LIVE: KAA Gent en KRC Genk op zoek naar laatste Europees ticket: enorm belang, enorm gepuzzel
KAA Gent en KRC Genk spelen tegen elkaar voor het laatste Europese ticket. Voor beide ploegen staat er dan ook heel wat op het spel. Wie zal het halen in de Planet Group Arena? Dat wordt een dubbeltje op diverse kanten.

KAA Gent werd vijfde in de Champions' Play-offs, KRC Genk won de Europe Play-offs. Beide ploegen hebben dit seizoen geen ongelooflijke indruk nagelaten, maar een Europees ticket kan héél veel goedmaken.

Het is dan weliswaar 'maar' voor de tweede voorronde in de Conference League, het is en blijft een Europees ticket. En gezien de reekshoofdenstatus van beide ploegen kan het ervoor zorgen dat er volgend seizoen minstens 12 keer kan gespeeld worden op donderdag.

Heymans en De Mil beseffen het belang, puzzelen aan beide kanten

De belangen zijn dan ook groot, al moeten beide ploegen het stellen zonder heel wat sterkhouders door blessures en/of interlandverplichtingen - kalendermatig ligt de wedstrijd zo vlak voor het WK op zijn minst ongelukkig.

"Iedereen weet dat we een rollercoasterseizoen gehad hebben. In Europa deden we het heel sterk, in de competitie was het te wisselvallig. Als we niet winnen, dan is het geen geslaagd seizoen", wilde Daan Heymans er geen twijfel doen over bestaan van Genkse zijde.

KAA Gent en KRC Genk op negentig (of 120) minuten van Europa

En ook Rik De Mil van Gent was en is duidelijk: "Voor iedereen binnen de club is dat Europees ticket heel belangrijk. Eerst hebben we de pagina van Club Brugge omgedraaid. Dat was een tik, maar het zorgt ervoor dat we iets willen rechtzetten. We waren niet de enige ploeg met moeite tegen Club."

De wedstrijd begint om 18u30 in de Planet Group Arena en wordt gespeeld over één wedstrijd. Bij een gelijke stand na 90 minuten volgen er verlengingen en eventueel strafschoppen. Beide ploegen staan dus op één duel van Europees voetbal, diverse miljoenen en veel support van de fans. De supporters van Gent mochten uiteindelijk gratis binnen van Sam Baro, nadat daar eerder veel over te doen was.

Prono KAA Gent - KRC Genk

KAA Gent wint
Gelijk
KRC Genk wint
KAA Gent KAA Gent wint Gelijk KRC Genk KRC Genk wint
31.43% 14.29% 54.29%
Populairste
1-2
(23x)		 2-1
(12x)		 1-3
(8x)

Vergelijking KAA Gent - KRC Genk

Positie

4
7

Punten

45
42

Gewonnen

13
11

Verloren

11
10

Gescoorde doelpunten

49
46

Doelpunten tegen

43
47

Gele kaarten

49
44

Rode kaarten

4
1

Onderlinge duels gewonnen

22
17
35
01/03 13:30 KRC Genk KRC Genk 3-0 KAA Gent KAA Gent
09/11 18:30 KAA Gent KAA Gent 1-1 KRC Genk KRC Genk
18/05 18:30 KAA Gent KAA Gent 1-4 KRC Genk KRC Genk
30/03 18:30 KRC Genk KRC Genk 4-0 KAA Gent KAA Gent
23/02 16:00 KRC Genk KRC Genk 0-0 KAA Gent KAA Gent
27/10 18:30 KAA Gent KAA Gent 0-2 KRC Genk KRC Genk
02/06 13:30 KRC Genk KRC Genk 0-1 KAA Gent KAA Gent
03/12 13:30 KRC Genk KRC Genk 2-2 KAA Gent KAA Gent
08/10 18:30 KAA Gent KAA Gent 1-1 KRC Genk KRC Genk
05/02 18:30 KAA Gent KAA Gent 2-3 KRC Genk KRC Genk
18/09 13:30 KRC Genk KRC Genk 1-0 KAA Gent KAA Gent
15/05 16:00 KRC Genk KRC Genk 0-2 KAA Gent KAA Gent
24/04 16:00 KAA Gent KAA Gent 0-1 KRC Genk KRC Genk
12/12 18:30 KAA Gent KAA Gent 1-0 KRC Genk KRC Genk
24/10 18:30 KRC Genk KRC Genk 0-3 KAA Gent KAA Gent
21/01 21:00 KRC Genk KRC Genk 1-1 KAA Gent KAA Gent
26/10 20:45 KAA Gent KAA Gent 1-2 KRC Genk KRC Genk
25/01 20:30 KAA Gent KAA Gent 4-1 KRC Genk KRC Genk
10/11 18:00 KRC Genk KRC Genk 0-2 KAA Gent KAA Gent
27/04 20:30 KAA Gent KAA Gent 0-1 KRC Genk KRC Genk
06/04 20:30 KRC Genk KRC Genk 2-1 KAA Gent KAA Gent
26/12 20:30 KRC Genk KRC Genk 3-1 KAA Gent KAA Gent
07/10 20:00 KAA Gent KAA Gent 1-5 KRC Genk KRC Genk
10/05 20:30 KRC Genk KRC Genk 1-1 KAA Gent KAA Gent
17/04 20:30 KAA Gent KAA Gent 0-0 KRC Genk KRC Genk
11/03 14:30 KRC Genk KRC Genk 1-2 KAA Gent KAA Gent
10/09 14:30 KAA Gent KAA Gent 1-1 KRC Genk KRC Genk
16/03 19:00 KRC Genk KRC Genk 1-1 KAA Gent KAA Gent
09/03 21:05 KAA Gent KAA Gent 2-5 KRC Genk KRC Genk
27/12 18:00 KRC Genk KRC Genk 2-0 KAA Gent KAA Gent
07/08 20:00 KAA Gent KAA Gent 1-0 KRC Genk KRC Genk
22/05 14:30 KAA Gent KAA Gent 0-0 KRC Genk KRC Genk
24/04 20:30 KRC Genk KRC Genk 1-2 KAA Gent KAA Gent
28/11 18:00 KRC Genk KRC Genk 0-1 KAA Gent KAA Gent
31/07 20:30 KAA Gent KAA Gent 1-0 KRC Genk KRC Genk
07/12 20:00 KAA Gent KAA Gent 0-0 KRC Genk KRC Genk
22/08 20:30 KRC Genk KRC Genk 3-2 KAA Gent KAA Gent
24/01 01:00 KRC Genk KRC Genk 1-2 KAA Gent KAA Gent
04/10 02:00 KAA Gent KAA Gent 1-2 KRC Genk KRC Genk
09/03 20:00 KRC Genk KRC Genk 3-2 KAA Gent KAA Gent
03/11 20:00 KAA Gent KAA Gent 1-2 KRC Genk KRC Genk
13/05 14:30 KAA Gent KAA Gent 3-1 KRC Genk KRC Genk
07/04 18:00 KRC Genk KRC Genk 2-0 KAA Gent KAA Gent
21/03 20:30 KRC Genk KRC Genk 3-1 KAA Gent KAA Gent
27/11 18:00 KAA Gent KAA Gent 2-0 KRC Genk KRC Genk
29/06 19:30 KAA Gent KAA Gent 2-0 KRC Genk KRC Genk
14/05 20:00 KAA Gent KAA Gent 2-3 KRC Genk KRC Genk
23/04 20:00 KRC Genk KRC Genk 3-0 KAA Gent KAA Gent
26/11 20:30 KRC Genk KRC Genk 1-2 KAA Gent KAA Gent
08/08 18:00 KAA Gent KAA Gent 0-4 KRC Genk KRC Genk
16/04 19:30 KRC Genk KRC Genk 2-1 KAA Gent KAA Gent
05/04 19:30 KAA Gent KAA Gent 0-1 KRC Genk KRC Genk
13/12 20:30 KAA Gent KAA Gent 2-1 KRC Genk KRC Genk
15/08 20:00 KRC Genk KRC Genk 1-1 KAA Gent KAA Gent
17/04 20:30 KRC Genk KRC Genk 2-2 KAA Gent KAA Gent
04/02 20:30 KRC Genk KRC Genk 2-0 KAA Gent KAA Gent
28/01 20:30 KAA Gent KAA Gent 1-0 KRC Genk KRC Genk
23/11 20:30 KAA Gent KAA Gent 2-3 KRC Genk KRC Genk
26/01 20:00 KRC Genk KRC Genk 3-3 KAA Gent KAA Gent
11/08 18:00 KAA Gent KAA Gent 5-0 KRC Genk KRC Genk
18/02 18:00 KAA Gent KAA Gent 1-3 KRC Genk KRC Genk
11/09 19:30 KAA Gent KAA Gent 3-2 KRC Genk KRC Genk
10/09 18:00 KRC Genk KRC Genk 3-1 KAA Gent KAA Gent
12/02 20:30 KRC Genk KRC Genk 2-1 KAA Gent KAA Gent
10/09 18:00 KAA Gent KAA Gent 2-0 KRC Genk KRC Genk
09/09 19:30 KRC Genk KRC Genk 3-2 KAA Gent KAA Gent
25/04 19:30 KRC Genk KRC Genk 1-1 KAA Gent KAA Gent
23/04 20:00 KAA Gent KAA Gent 0-1 KRC Genk KRC Genk
15/11 19:30 KAA Gent KAA Gent 0-1 KRC Genk KRC Genk
10/11 20:00 KRC Genk KRC Genk 1-1 KAA Gent KAA Gent
09/04 20:30 KRC Genk KRC Genk 1-0 KAA Gent KAA Gent
07/11 20:30 KAA Gent KAA Gent 1-1 KRC Genk KRC Genk
25/05 20:00 KRC Genk KRC Genk 3-1 KAA Gent KAA Gent
21/12 20:00 KAA Gent KAA Gent 2-0 KRC Genk KRC Genk
