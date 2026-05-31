LIVE: KAA Gent en KRC Genk op zoek naar laatste Europees ticket: enorm belang, enorm gepuzzel

KAA Gent en KRC Genk spelen tegen elkaar voor het laatste Europese ticket. Voor beide ploegen staat er dan ook heel wat op het spel. Wie zal het halen in de Planet Group Arena? Dat wordt een dubbeltje op diverse kanten.

KAA Gent werd vijfde in de Champions' Play-offs, KRC Genk won de Europe Play-offs. Beide ploegen hebben dit seizoen geen ongelooflijke indruk nagelaten, maar een Europees ticket kan héél veel goedmaken.

Het is dan weliswaar 'maar' voor de tweede voorronde in de Conference League, het is en blijft een Europees ticket. En gezien de reekshoofdenstatus van beide ploegen kan het ervoor zorgen dat er volgend seizoen minstens 12 keer kan gespeeld worden op donderdag.

Heymans en De Mil beseffen het belang, puzzelen aan beide kanten

De belangen zijn dan ook groot, al moeten beide ploegen het stellen zonder heel wat sterkhouders door blessures en/of interlandverplichtingen - kalendermatig ligt de wedstrijd zo vlak voor het WK op zijn minst ongelukkig.

"Iedereen weet dat we een rollercoasterseizoen gehad hebben. In Europa deden we het heel sterk, in de competitie was het te wisselvallig. Als we niet winnen, dan is het geen geslaagd seizoen", wilde Daan Heymans er geen twijfel doen over bestaan van Genkse zijde.

KAA Gent en KRC Genk op negentig (of 120) minuten van Europa

En ook Rik De Mil van Gent was en is duidelijk: "Voor iedereen binnen de club is dat Europees ticket heel belangrijk. Eerst hebben we de pagina van Club Brugge omgedraaid. Dat was een tik, maar het zorgt ervoor dat we iets willen rechtzetten. We waren niet de enige ploeg met moeite tegen Club."





De wedstrijd begint om 18u30 in de Planet Group Arena en wordt gespeeld over één wedstrijd. Bij een gelijke stand na 90 minuten volgen er verlengingen en eventueel strafschoppen. Beide ploegen staan dus op één duel van Europees voetbal, diverse miljoenen en veel support van de fans. De supporters van Gent mochten uiteindelijk gratis binnen van Sam Baro, nadat daar eerder veel over te doen was.