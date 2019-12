Overzicht Ligue 1: Nice, Marseille en PSG winnen, Lille zwaar onderuit bij AS Monaco

In de Ligue 1 stonden zaterdagavond alle wedstrijden op het programma. AS Monaco-Lille OSC was de meest interessante affiche van allemaal.

De autoritaire leider PSG nam het thuis op tegen SC Amiens en liet zoals verwacht niks lliggen. Kylian Mbappé zette de competitieleider al snel op voorsprong en na de rust deden hij en Neymar daar nog een doelpuntje bij. Stiven Mendoza maakte twintig minuten nog een eerreder, maar meer zat er niet in voor de bezoekers uit Amiens. Mauro Icardi legde uiteindelijk nog de 4-1 eindcijfers vast.

Naast PSG was het ook kijken naar de prestaties van Olympique Marseille, OGC Nice en Olympique Lyon. Marseille speelde tegen de voorlaatste Nîmes Olympique en won vlot met 3-1. Meteen na de pauze hielp Sofiane Alakouch de thuisploeg een handje met een eigen doelpunt. Even later maakte Darío Benedetto er ook 2-0 van. In het diepe slot maakten Dimitri Payet en Anthony Briancon nog een doelpunt. Nice draait een wisselvallig seizoen, maar staat niet ver van de Europese plaatsjes. Tegen Toulouse was de kustploeg voor de rust al klaar. Malang Sarr, Hicham Boudaoui en Pierre Lees-Melou klaarden de klus. Lyon overwinterde in de UEFA Champions League, maar mede door heel wat zware blessures loopt het in de competitie voor geen meter. Op het veld van seizoensrevelatie Stade Reims kwam het niet verder dan een 1-1 gelijkspel. Thomas Foket en Jason Denayer speelden 90 minuten, Lucas Tousart en Mathieu Cafaro maakten de doelpunten.

AS Monaco maakt gehakt van Lille

De topper van de speeldag was die tussen AS Monaco en OSC Lille. De Monegasken kwamen wel op achterstand na een doelpunt van wie anders dan Victor Osimhen, maar herstelden zich vervolgens uitstekend. Gelson Martins en Keita Baldé maakten er nog voor de rust 2-1 van en nadien maakte Wissam Ben Yedder nog twee doelpunten. In het diepe slot scoorde de ervaren Poolse verdediger Kamil Glik ook nog een keer. Monaco krijgt na deze vlotte zege de Europese plaatsen opnieuw in het vizier.