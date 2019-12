Juventus ziet eerste trofee van nieuwe seizoen door neus geboord tegen Lazio

Een dag nadat Liverpool de trofee van wereldkampioen voor clubs in de kast mocht zetten, heeft in het Saoedi-Arabische Riyad Lazio Juventus een loer gedraaid.

Juventus was de thuisploeg in de Italiaanse supercup, die in Saoedi-Arabië werd afgewerkt. De Oude Dame verloor met 1-3 van Lazio.

Juventus nam het als kampioen van vorig seizoen op tegen de bekerwinnaar van vorig seizoen, Lazio. Silvio Proto bleef bij de Romeinen negentig minuten op de bank. Bij Juventus ziet de situatie voor Matthijs de Ligt er almaar penibeler uit. De Nederlander bleef ook nu een hele wedstrijd op de bank.

Luis Alberto opende de score na iets meer dan een kwartier spelen voor de "bezoekers". Net voor rust maakte Paulo Dybala gelijk voor Juventus. Een kwartier voor affluiten zorgde Senad Lulic voor de Romeinse voorsprong, Cataldi zorgde in blessuretijd voor de 1-3-overwinning. Net voor het doelpunt kreeg Juve-speler Bentacour nog een tweede gele kaart na een opstootje met de Cataldi.

Twee jaar geleden won Lazio ook al van Juventus in de supercup. Toen werd het 2-3. Twee weken geleden wonnen de Romeinen op eigen veld met 3-1 van de kampioen.