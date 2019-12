Van Loo geeft Blind hoop, maar: "Mentaal niet eenvoudig"

Er is bij Daley Blind een defibrilator geïmplanteerd nadat een hartspierontsteking was vastgesteld. In België maakte Anthony Van Loo iets soortgelijk mee.

De ex-verdediger werd tijdens zijn carrière twee keer gered door zijn defibrilator. Hij reageerde nu op het geval-Blind bij Sporza.

"Volgens mij is het mogelijk om te voetballen op het hoogste niveau. Ik heb het ook kunnen doen. Als hij onder toezicht blijft staan, moet het kunnen."

"In het begin is het mentaal wel niet simpel. Je denkt er heel de tijd aan. Ik heb op een bepaald moment tegen mezelf gezegd dat ik ofwel dat kon blijven doen, ofwel mezelf er moest over zetten en positief zijn. Als je niets voelt, probeer er dan niet aan te denken."

"Het is proberen de knop om te draaien. In het begin is dat moeilijk door de angst, maar na een tijd gaat die weg. Als de dokters groen licht geven, moet je dat 100 procent vertrouwen. Dokters zullen wel zeggen als het niet oké is en het verhaal moet stoppen. Je moet dus mentaal sterk genoeg zijn, maar de eerste maanden zijn zeker niet evident."