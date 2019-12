VAR middelpunt van discussie in Engeland: "De ene zegt nee, de andere ja..."

Tottenham verloor afgelopen weekend in eigen huis met 0-2 van Chelsea. Volgens José Mourinho is het vooral de VAR die de wedstrijd bepaalde (en dood deed).

Het was net over het uur wanneer scheidsrechter Anthony Taylor de Zuid-Koreaanse aanvaller van Tottenham, Heung-Min Son, naar de kant stuurde. Verbazing alom, maar op de beelden was te zien hoe Son natrapte op Antonios Rüdiger. Videoscheidsrechter Paul Tierney had ingegrepen.

"Ik denk dat meneer Tierney het bij het foute eind had", zei Mourinho na de wedstrijd. "Het is de verkeerde beslissing. Dit is de Premier League, de beste competitie in de wereld, met zijn eigen karakter. Als dat verandert dan maken we die competitie dood."

Verder had Mourinho enkele rake woorden klaar voor de VAR. "De ene zegt nee, de andere ja. Wie is er dan scheidsrechter? Ik dacht dat de VAR er was om te helpen en onze sport beter te maken. Maar niets is minder waar. Dat hebben ze bewezen met die penalty en die rode kaart."

Door de nederlaag bleef Tottenham op de zevende plek in het klassement, Chelsea klom naar de vierde stek, die recht geeft op Champions League-voetbal.