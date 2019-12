Geeft Man City de titel al op? "Niet realistisch om nog aan Liverpool te denken"

Op de negentiende speeldag is Liverpool nog wat verder uitgelopen op eerste achtervolgers Leicester City en Manchester City. Pep Guardiola, de trainer van Man City wordt er moedeloos van.

Donderdag liet Liverpool aan Leicester zien wie de baas is in de Premier League. De Reds wonnen met 0-4 en zagen vrijdag hij Manchester City een 0-2 voorsprong weggaf dankzij een vroege rode kaart van doelman Ederson. Het verloor met 3-2 van Wolverhampton.

Halfweg de competitie heeft Liverpool een bonus van 13 punten op Leicester en 14 op Man City verzameld. Bovendien heeft de leider een match minder gespeeld, omdat ze WK-verplichtingen hadden.

"We zullen onze mentaliteit moeten aanpassen", citeerde Sporza Pep Guardiola. "Het is onrealistisch om nog aan Liverpool te denken. We moeten denken aan Leicester City. Onze focus is nu om de nummer 2 bij te halen. Die kans hadden we tegen Wolverhampton, maar we hebben ze niet gegrepen", besloot de Spanjaard.