AS Roma krijgt nieuwe overnemer: Texaanse magnaat neemt over van landgenoot

De Italiaanse topclub AS Roma krijgt met het ingaan van het nieuwe jaar een andere eigenaar. De huidige baas James Pallotta gaat de club verkopen aan Dan Friedkin.

Eerder gaven enkele bestuursleden van de giallorossi al aan dat er verkennende gesprekken zijn met potentiële investeerders. Volgens La Gazzetto dello Sport is er nu een akkoord met de Texaanse magnaat Dan Friedkin. Hij zou tussen de 750 miljoen en het miljard euro betalen voor de club.

James Pallotta was sinds 2012 eigenaar van de club uit de Italiaanse hoofdstad. AS Roma won sinds zijn overname geen enkele trofee meer en Pallotta was ook zelden zelf in Italië aanwezig. Hij was allerminst populair bij de tifosi en duwde clubiconen Francesco Totti en Daniele De Rossi richting de uitgang.