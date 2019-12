Onana werd ooit afgewezen omdat "een zwarte keeper niet goed zou liggen bij de achterban"

André Onana, de doelman van Ajax, werd tweede op de Gouden Bal voor de Lev Yashin Award. Alisson Becker van Liverpool won, maar zijn ereplaats ziet hij als een overwinning voor Afrika.

"Het is moeilijk om als speler van Ajax om zo'n prijs te winnen. Ajax is een grote club, maar niet uit hetzelfde rijtje als Barcelona, Real Madrid, Liverpool", zegt Onana in Het Parool. "Er wordt anders naar je gekeken als je daar speelt. Ik vond het al een groot compliment om genomineerd te worden. Als Afrikaanse keeper, volgens mij als eerste zwarte keeper. Het was dus niet alleen belangrijk voor mij, maar ook een boodschap aan de volgende generatie."

Onana heeft zelf de nodige problemen gehad. "Onderweg merkte ik: het is niet makkelijk voor een zwarte keeper om hogerop te komen", legt de 23-jarige Kameroener uit. "In mijn eerste jaar bij Ajax haalden we de finale van de Europa League. Na die finale sprak mijn manager met een geïnteresseerde club, maar die club zag toch af van een transfer, want een zwarte keeper zou moeilijk liggen bij hun achterban. Het was dus niet omdat ze me niet goed genoeg vonden. Dat beschouw ik dan maar als een ­compliment."