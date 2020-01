Setién als tussenpaus? 'Barcelona laat opmerkelijke clausule opnemen in contract van nieuwe coach'

Quique Setién is de nieuwe coach van FC Barcelona. De 61-jarige Spanjaard tekende een contract tot medio 2022 op Camp Nou. Al is dat vooral schone schijn...

De Spaanse kranten weten dat er een heel opvallende clausule in de overeenkomst staat. Zo heeft FC Barcelona het recht om het contract na afloop van ieder seizoen te beëindigen.

Met andere woorden: Quique Setién is een tussenpaus. Xavi weigerde immers de overstap naar Barça omdat het Catalaanse boegbeeld op een propere manier wil eindigen met zijn huidige werkgever.

Niet na dit seizoen, maar na voorzittersverkiezingen?

Bovendien staan er in 2021 ook voorzittersverkiezingen op het programma. Het is geen geheim dat Xavi niet de grootste fan is van Josep Bartomeu en wil voorkomen dat de huidige voorzitter wordt herverkozen op basis van zijn resultaten.