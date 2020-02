Schryvers na forfaitnederlaag tegen Zulte Waregem: "Volgende week reageren voor onze supporters"

Waasland-Beveren lijkt stilaan zeker van het behoud in 1A, maar speelde zondag een zwakke wedstrijd op het veld van Zulte Waregem. Dat besefte ook Jur Schryvers.

De centrale middenvelder ging mee ten onder aan de Gaverbeek. Uiteindelijk werd het 5-0. “Twee jaar geleden verloren we hier met 8-0, vorig jaar kregen we in eigen huis 0-5 aangesmeerd en nu dit weer…”, vertelde hij achteraf.

“Ik begrijp echt niet hoe dat kan. We begonnen erg slecht en lieten veel te veel ruimtes tussen de linies. Daar maakten zij optimaal gebruik van. We keken al snel tegen een dubbele achterstand aan en dan weet je dat het moeilijk wordt.”

"Vorige week lieten we al kansen liggen en ook nu waren we niet efficiënt genoeg. Al spreken de cijfers natuurlijk voor zich. Dit is een dramatisch resultaat.”

“We moeten dit goed analyseren en het hoofd omhoog houden. Volgende week is er opnieuw een match en dan willen we een reactie tonen. Ook voor onze supporters." Waasland Beveren krijgt zondagavond KV Kortrijk over de vloer.