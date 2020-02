Volgens Robin van Persie heeft Manchester United deze spits nodig: "Hij is briljant en beschikbaar"

Robin van Persie heeft er een mooie carrière opzitten. Bij Manchester United won hij de Premier League en was hij goed voor 58 doelpunten in 105 wedstrijden. Volgens van Persie heeft Manchester United nu Edinson Cavani nodig.

Het draait voorlopig niet bij Manchester United. Op offensief vlak hebben ze ook een gebrek aan spelers. In het begin van het seizoen was Martial geblesseerd waardoor Rashford het meeste werk op zich moest nemen en nu is het andersom.

Ze hebben Ighalo gehaald op "Deadline Day", maar volgens van Persie heeft Manchester United een andere aanvaller nodig. Edinson Cavani is namelijk vrij in de zomer en de Engelse topclub zou voor hem moeten gaan.

"Cavani is briljant en beschikbaar. Het is een doelpuntenmachine", aldus de Nederlander op Twitter. Kan Manchester United hem halen of trekt Cavani toch naar een andere club? Komende zomer weten we ongetwijfeld meer.