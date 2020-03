In het hoofd van Kevin De Bruyne: zó kijkt hij zelf naar de dreigende schorsing van Manchester City

Hoe zit het met de toekomst van Kevin De Bruyne? De Rode Duivel wordt anno 2020 gezien als één van de beste middenvelders ter wereld. En net nu dreigt Manchester City twee edities van de Champions League te moeten missen.

De FIFA heeft Manchester City namelijk een schorsing van twee seizoenen opgelegd. The Citizens moeten de dansschoenen voor het Kampioenenbal opbergen na financiële wantoestanden.

Met andere woorden: wat met Kevin De Bruyne? De Rode Duivel voetbalde een weekje geleden nog Real Madrid op een hoopje… in de Champions League. Ook wij kunnen het ons niet voorstellen dat hij twee seizoenen moet toekijken.

En toch is een vertrek van KDB géén optie. Meer zelfs: Manchester City hoopt het contract van De Bruyne binnenkort open te breken. Liefst zo lang mogelijk: tot 2025 of 2026. Ook de middenvelder - en héél belangrijk: zijn gezin - is gelukkig in Manchester.

Bovendien is De Bruyne niet het type dat aan het piekeren is geslagen na het vonnis. Ook het legertje advocaten van the Citizens is hoopvol en wil de Champions League-ban in de rechtbank van tafel vegen.

Kwijlende grootmachten

Om te besluiten: de kwijlende grootmachten moeten niet hopen. Er zijn overigens maar enkele clubs ter wereld die De Bruyne kunnen betalen. PSG is er eentje van, maar we zien hem niet in Frankrijk opdraven. Real Madrid dan maar?