Twee Belgen in het team van de week in de Bundesliga

Door een sterke prestatie met hun clubs tijdens het weekend, staan twee Belgische spelers in de schijnwerpers in de Bundesliga. Thorgan Hazard en Koen Casteels staan namelijk in het team van de week.

Zoals aan het begin van elke week heeft WhoScored haar beste elf uit de vijf grote Europese competities bekendgemaakt. In de Bundesliga vinden we zelfs twee Belgische spelers terug. Thorgan Hazard en Koen Casteels staan namelijk in de selectie. Thorgan Hazard scoorde prachtig doelpunt met Borussia Dortmund tegen zijn voormalige ploegen Borussia Mönchengladbach en hij kreeg een uitstekende score van 8,6/10. Koen Casteels was dan weer goed voor een clean sheet tegen RB Leipzig, de op twee na beste aanvallende ploeg in de Bundesliga. Zijn vier goede reddingen leverde hem een score van 7,9/10 op. 🇩🇪 Bundesliga Team of the Week@VfL_Wolfsburg 3⃣@bayer04fussball 3⃣@HerthaBSC 2⃣@BVB 2⃣@scfreiburg 1⃣ pic.twitter.com/FAJ2t87H0t — WhoScored.com (@WhoScored) March 9, 2020