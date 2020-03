Turkse toppers baren muizen

De Turkse competitie is één van de weinige die wél nog doorgaat in Europa, al is het achter gesloten deuren. De fans mochten dus niet naar het stadion komen terwijl er enkele krakers op het programma stonden tussen de nummers 1 en 2 en nummers 3 en 5.

De Turkse Süper lig staat bekend om zijn vurige fans, maar die waren niet welkom in de stadions. En veel hebben ze niet echt gemist. Het duel tussen Trabzonspor en Istanbul Basaksehir, de nummers 1 en 2 in de stand, eindigde op 1-1 met twee doelpunten van oude bekenden. Demba Ba (ex-Moeskroen en ex-Newcastle) opende met de 0-1 maar niet veel later maakte Martin Skrtel (ex-Liverpool) met een own goal de 1-1. Zo houden de twee ploegen elkaar ook in evenwicht in de rangschikking met 53 punten. De uitgelezen kans dus voor nummer 3 Galatasaray om dichterbij te sluipen. Maar zij moesten tegen nummer 5 Besiktas. De wedstrijd eindigde op een scoreloos gelijkspel. In de basis bij de thuisploeg: Ryan Donk (ex-Club Brugge) en Henry Onyekuru (ex-Eupen en ex-Anderlecht). In doel bij Besiktas stond zoals gewoonlijk Loris Karius.