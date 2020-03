Prachtig! Romelu Lukaku laat zijn goed hart zien: "In deze moeilijke tijden moeten we verenigd blijven"

Romelu Lukaku zit momenteel in zijn eigen huis in Milaan opgesloten, omdat Italië helemaal in lockdown is sinds de uitbraak van het Corona-virus.

Het valt Lukaku zwaar om afgezonderd van zijn familie te zitten, maar het weerhoudt de Rode Duivel er niet van om zijn goed hart te laten zien. 100.000 euro Zo schonk hij niet minder dan 100.000 euro aan het San Raffaele-ziekenhuis in Milaan in hun strijd tegen het Corona-virus. "In deze moeilijke tijden moeten we verenigd zijn en thuis blijven. Italië is een ongelooflijk land dat zoveel goede dingen heeft gedaan voor mij en mijn familie." 📢 | MESSAGGIO



