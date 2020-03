De voorzitter van OGC Nice doet een verbazingwekkend voorstel

De voorzitters van de verschillende Europese kampioenschappen steken de handen uit de mouwen om te zien wat de beste oplossing is om het huidige kampioenschap te kunnen beëindigen zonder er al te veel onevenwichtigheid in te creëren.

De voorzitter van de OGC Nice, heeft een nogal eigenaardig idee om de kalender na de gezondheidscrisis aan te pakken. Terwijl Jean-Michel Aulas pleitte voor het annuleren van de wedstrijden, is Jean-Pierre Rivère van mening dat alles moet worden uitgesteld.

"Mijn oplossing is zeer complex om in te voeren. Het is niet het beste, maar het moet een alternatief zijn als de pandemie voortduurt," vertelde hij aan l'équipe. "Natuurlijk willen we allemaal zo snel mogelijk het seizoen afmaken, maar wat als dat niet lukt? We kunnen alle tijd nemen om het huidige seizoen in oktober of november af te sluiten en het volgende seizoen in februari te beginnen. We kunnen in juni aan het EK meedoen en we eindigen eind oktober. In 2022 hebben we een kleine wapenstilstand in augustus en hetzelfde zou gebeuren na het WK voetbal", legt de sterke man van OGC Nice uit.

"Deze kalender geeft de tijd om gezond en economisch te herstellen. Het is een extreem idee, maar het is zinvol. Het stelt ons in staat om wedstrijden te vermijden in januari, want dan zijn de velden het meest verloederd."

Rivère blijft openstaan voor de voorgestelde oplossingen, maar hij geeft toe dat hij de bijeenkomsten met gesloten deuren wil vermijden. "Ik zal me aanpassen aan het algemene standpunt. We kunnen het wel, maar het is niet leuk om tien wedstrijden achter gesloten deuren te spelen, en het is vooral daarna wat mij zorgen baart."