Duitse clubs willen snel weer op het veld staan, Bundesliga wil mensen in stadion tot strikt minimum (239) beperken

De UEFA heeft de deadline om de lopende competitie af te werken verlengd tot 3 augustus. In België wal men daar wellicht geen gebruik van maken, maar in Duitsland is die wil er wel.

Na 25 speeldagen werd de Bundesliga 'on hold' gezet wegens de snelle uitbraak van het coronavirus. Om de competitie tot een normaal einde te brengen moeten er nog 9 speeldagen, en voor twee clubs 10, worden afgewerkt. Omdat mogelijk te maken wil men snel weer op het veld staan. Hermetisch gesloten Omdat het virus tegen nog niet zo snel helemaal verdreven zal zijn, zullen de partijen wellicht achter gesloten deuren moeten worden gespeeld. Het Duitse Bild weet hoe de Bundesliga het aantal mensen in het stadion wil beperken. De maximale capaciteit zou 239 mensen mogen bedragen. Daarvan staan er 126 op en rond het veld: spelers, technische staf (max. acht per ploeg) en vier ballenjongens. Van de pers en de verantwoordelijken voor de televisieproductie mogen er nog eens 66 binnen. Rond het stadion zouden patrouilles aanwezig zijn om samenscholingen te verijdelen.