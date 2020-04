OFFICIEEL: Lierse Kempenzonen haalt gratis versterkingen bij Beerschot en Roeselare

Lierse Kempenzonen kondigde maandagnamiddag nog maar eens twee versterkingen aan. De club plukt twee spelers weg uit eerste klasse B.

Naast Bernd Brughmans van Thes Sport heeft Lierse Kempenzonen nog een doelman aangetrokken voor volgend seizoen. De 21-jarige Jarno De Smet komt transfervrij, voor een jaar, over van Beerschot. Hij was er nog maar sinds dit seizoen aan de slag. In het verleden kwam hij uit voor Kortrijk, Lommel en de jeugd van Club Brugge. Tot 2017 was hij jeugdinternational.

Voor Beerschot is het de tweede reservedoelman die vertrekt. Jordy Nolle trekt vanaf 1 juli naar Hoogstraten.

De tweede aanwinst die Lierse K. maandag aankondigde was Emile Samyn. De flankspeler begon aan het seizoen bij Roeselare, maar werd aan het einde van de zomermercato verhuurd aan de Pallieters. Daar maakte hij, ondanks blessureleed, indruk.

Het contract van de 22-jarige Samyn bij Roeselare loopt af op 30 juni en vanaf 1 juli is hij eigendom van Lierse Kempenzonen. Hij tekende er een deal van een jaar met optie op een extra jaar.