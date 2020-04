Europa verdeeld over heropstart competitie: "Trainen vanaf 9 mei", "In mei wedstrijden achter gesloten deuren" & "Geen competitie voor 1 september"

Het standpunt van België is om de competitie volledig stop te zetten en het huidige klassement als eindstand te nemen. In de grote Europese competities denkt men er toch anders over.

Elders in Europa is de wil om nog te voetballen groter dan in België. In Duitsland is men het meest optimistisch. Daar zijn sommige politici het al eens over een hervatting van de competitie vanaf 9 mei. Met doordachte maatregelen en achter gesloten deuren weliswaar.

Zo'n vaart zal het in Spanje echter niet lopen, want daar wil men, als de overheid groen licht geeft, vanaf 9 mei de trainingen weer opstarten. La Liga zou zelfs bereid zijn om met het tv-geld andere sporten te steunen.

In Nederland wordt er dinsdag vanuit de overheid meer duidelijkheid gegeven over het verdere verloop van de competitie. De verwachting is dat er voor 1 september geen competitievoetbal mogelijk is.

Drie landen, drie uiteenlopende plannen...