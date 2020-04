Onwaarschijnlijk... 'Na de maandenlange leugens en verhaaltjes had De Vries zelfs het fatsoen niet om spelersgroep van Lokeren zelf in te lichten'

Sporting Lokeren is officieel failliet. Louis De Vries bleef maandenlang volhouden dat hij voor een oplossing zou zorgen. Uiteindelijk bleken het allemaal praatjes. De manier waarop de spelersgroep werd ingelicht slaat bovendien alles.

Volgens Het Nieuwsblad had Louis De Vries zelfs het fatsoen niet om de spelersgroep zelf in te lichten. Enkel in een persmededeling bood hij zijn verontschuldigingen aan.

Het was echter de video-analist die van De Vries de opdracht kreeg om het slechte nieuws over te brengen naar de spelers. Het is tekenend voor de malaise op Daknam...