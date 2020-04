Speler van Lokeren doet open sollicitatie via Linkedin: "Ik kan mij volledig focussen op een nieuwe uitdaging"

Nu Sporting Lokeren failliet is, is de onzekerheid voor heel wat spelers weg. Ze moeten nu wel op zoek naar een nieuwe club en zeker in deze tijden met het coronavirus is het niet zo makkelijk. Toch is er ook misschien een voordeel voor deze spelers, want de clubs moeten geen transfersom betalen.

Stefano Marzo kwam de laatste maanden niet meer in het stuk voor bij Sporting Lokeren, maar hij hoopt toch snel een nieuwe club te vinden. Hij heeft zichzelf aangeboden op het onlineplatform LinkedIn. "Met Sporting Lokeren verdwijnt een echte traditieclub. Voor mij is de periode van onzekerheid echter voorbij en nu kan ik mij volledig focussen op een nieuwe uitdaging. Ik ben nu een vrije speler, dus ik kan er direct aan beginnen. Ik ben enthousiast en ik ben er Mentaal en fysiek meer dan klaar voor", aldus de verdediger.