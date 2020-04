"La Liga, de Bundesliga... ze denken dat ze sterker zijn dan het coronavirus..."

Aad de Mos zegt "trots te zijn op België en Nederland". Momenteel zijn we de twee Europese landen die al een beslissing namen over hun competitie terwijl de rest nog altijd wil doorspelen. De Mos is niet echt positief als het gaat over hun kansen.

De Mos legt zijn gevoel van trots uit: "Dat we niet zo eigenwijs zijn als La Liga, de Bundesliga, noem maar op. Zij denken dat ze sterker zijn, dat ze het gaan winnen van het coronavirus. De Duitsers met hun bravoure... Nou, we zullen zien wanneer ze effectief gaan voetballen", zegt hij in HLN. "Voor 30 juni gaat dat nooit door, je zal zien. Ik vind het heel bevreemdend, maar het heeft natuurlijk allemaal met geld te maken. Hier zijn we niet zo afhankelijk van die miljoenen - of zelfs miljardencontracten aan televisiegeld. En dan nog mag dit niet boven de coronacrisis uitstijgen, hoor. Ga toch voor de gezondheid van de spelers en iedereen eromheen! Uiteindelijk heb je toch 250 mensen nodig om een wedstrijd te organiseren. Een horrorwedstrijd, want zo heeft niemand er iets aan."