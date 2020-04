Eén van de beste doelmannen uit de geschiedenis van het Nederlandse voetbal is overleden

Eddy Pieters Graafland was in het verleden een zeer goede keeper bij Ajax en Feyenoord en hij stond ook in doel van de nationale ploeg van Nederland. Gisteren is hij, op 86-jarige leeftijd, overleden.

Vreselijk nieuws uit Nederland. Eddy Pieters Graafland, een 86-jarige ex-doelman, is dinsdag overleden. Graafland was in het verleden een zeer goede keeper bij Feyenoord, Ajax en de nationale ploeg van Nederland. Feyenoord heeft het nieuws laten weten in een officieel bericht. "Een Feyenoord-icoon is niet meer... Feyenoord heeft met grote droefenis kennisgenomen van het overlijden van Eddy Pieters Graafland (86). 𝘙𝘶𝘴𝘵 𝘻𝘢𝘤𝘩𝘵, 𝘌𝘥𝘥𝘺 𝘗𝘎."



𝘙𝘶𝘴𝘵 𝘻𝘢𝘤𝘩𝘵, 𝘌𝘥𝘥𝘺 𝘗𝘎. — Feyenoord Rotterdam (@Feyenoord) April 28, 2020 Eddy Pieters Graafland was onderdeel van het gouden Feyenoord van 1970.



▪️ 356 wedstrijden

▪️ 1x Europacup I

▪️ 4x Landskampioen

▪️ 2x KNVB Beker — Feyenoord Rotterdam (@Feyenoord) April 29, 2020