'Absolute toptransfer in de maak voor Timothy Castagne'

Timothy Castagne zou na dit seizoen wel eens voor een mooie transfer kunnen staan. De rechtsachter kan rekenen op heel wat interesse en zou niet weigerachtig staan tegenover een transfer.

Castagne is een gewaardeerde kracht in het elftal van Atalanta, maar de 24-jarige verdediger is niet altijd zeker van zijn plek. Castagne rouleert vaak met Hans Hateboer of Robin Gosens.

En dat zou de reden zijn dat Castagne een vertrek overweegt. Sinds zijn aankomst in Atalanta heeft Castagne zich uitstekend ontwikkeld en ondertussen wordt hij ook bij de Rode Duivels gezien als een volwaardig alternatief voor Thomas Meunier.

Aan interesse is er alvast geen gebrek. Zowel AC Milaan, AS Roma en Napoli volgen Castagne al een tijdje en nu heeft ook Inter Milaan zich aan dat lijstje toegevoegd.

Voor Castagne zal het er vooral vanaf hangen of de andere twee flankverdedigers blijven, want ook voor Gosens en Hateboer is er flink wat interesse na het boerenjaar van Atalanta.