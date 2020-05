Nederlandse rechter spreekt zich uit in rechtszaak na nietigverklaring competitie: "KNVB stond met rug tegen de muur"

SC Cambuur en De Graafschap zullen volgend seizoen niét in de Eredivisie aantreden. Beide clubs hadden een kortgeding ingediend tegen de Nederlandse voetbalbond, maar een rechter gaf laatstgenoemde gelijk.

Eventjes de situatie kaderen: de maatregelen rond de coronacrisis zorgden voor een nietigverklaring van het Nederlandse profvoetbal. Er werd bijgevolg geen kampioen of degradant aangeduid, maar ook geen promovendi uit de Keuken Kampioen Divisie.

En dat was tegen de zin van SC Cambuur en De Graafschap. Beide clubs staan op het punt om de promotie af te dwingen en trokken naar de kortgedingrechter om hun gelijk af te dwingen.

De situatie is heel zuur voor SC Cambuur en De Graafschap, maar voor mij is het niet genoeg om de beslissing terug te draaien

"De KNVB stond met de rug tegen de muur en moest een beslissing nemen", klinkt het in het vonnis van de rechter in Utrecht. "De voetbalbond kon onmogelijk alle clubs tevreden stellen."

"De situatie is heel zuur voor Cambuur en De Graafschap, maar voor mij is het niet genoeg om de beslissing terug te draaien. De KBVB had ook anders kunnen beslissen, maar dat is niet gebeurd."