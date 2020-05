Beerschot en OHL komen iets dichter bij elkaar na eerste topoverleg omtrent promotiefinale, maar er is nog één belangrijk obstakel

Beerschot en OH Leuven zaten eerder deze week al een eerste keer rond de tafel omtrent een nieuwe datum voor de terugwedstrijd van de promotiefinale. Een akkoord werd nog niet gevonden, al lijkt er wel een gemeenschappelijke basis aanwezig om uiteindelijk tot een vergelijk te komen.

De Pro League besliste dat Beerschot VA en OH Leuven er zelf voor moeten zorgen dat de terugwedstrijd van de promotiefinale - de Mannekens wonnen de heenmatch met het kleinste verschil - nog wordt gespeeld. In het andere geval promoveert KVC Westerlo.

OH Leuven wil het liefst die terugmatch zo laat mogelijk afwerken op Den Dreef. Dat is ook het standpunt van de Pro League. Volgens Het Nieuwsblad is 1 augustus dan ook een realistische optie.

Beerschot wil echter de finale een stuk vroeger afwerken om zo een degelijke voorbereiding te kunnen opbouwen naar volgend seizoen toe. De Ratten prefereren een wedstrijd op neutraal terrein in het buitenland (Duitsland of Turkije). Ook OHL ziet daar wel heil in, alleen zullen beide teams dan wel even in quarantaine moeten.