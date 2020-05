Deal is rond: PSG maakt straks eerste toptransfer van de mercato bekend

PSG en Inter zijn eruit geraakt: Mauro Icardi verhuist definitief naar Parijs. De 27-jarige spits kende een succesvolle uitleenbeurt bij de Franse topclub, maar er moest heronderhandeld worden over de transferprijs.

De twee clubs hebben zondagochtend een akkoord gevonden over een transferprijs van 50 miljoen euro plus mogelijk 8 miljoen euro bonussen. Dat is beduidend minder dan de oorspronkelijke afkoopsom van 70 miljoen euro, maar er moest water bij de wijn gedaan worden.

Icardi scoorde afgelopen seizoen 12 keer in 20 matchen voor PSG. Daarvan maakte hij er drie in de Champions League tegen Club Brugge.