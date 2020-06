Tottenham gaat Anderlecht achterna en fans zijn niet al te blij: "We're getting sh****r kits this season"

Wie aan een shirt van Tottenham denkt, ziet onmiddellijk een witte uitrusting voor zich. Maar deze keer wil Nike blijkbaar toch de grenzen gaan aftasten. De roze trainingkit werd alvast niet op gejuich onthaald.

"Traditional Spurs colours I see", reageerde een fan cynisch. Maar er waren er nog...

"Time for a new design team I’m afraid."

"So the leaks are true then...we are getting sh***ier kits this season."

"No no no no no no no no no no no."

"Cool. But not in that colour."