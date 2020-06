Nederland volgend jaar ook gastland tijdens EK

Door de coronacrisis moest er opnieuw onderhandeld worden over de speelsteden van het EK, dat nu in 2021 zal plaatsvinden.

Een van de gastlanden was Nederland, dat drie groepswedstrijden en een wedstrijd uit de achtste finales organiseerde. Door de coronacrisis moest er door de UEFA opnieuw onderhandeld worden, maar met Nederland is er tot een overeenkomst gekomen.

Ook in 2021 zullen er vier wedstrijden van het EK worden afgewerkt in de Johan Cruijf-ArenA. Dat betekent dat Nederland al zeker het thuisvoordeel heeft in hun groepswedstrijden.

“Ik ben blij met de bevestiging van de status van speelstad EURO 2020 voor Amsterdam. Er was bij mij nooit enige twijfel over, maar zoiets moest wel opnieuw netjes geregeld worden. Met alle partijen: de nationale overheid, de gemeente Amsterdam, Schiphol en de Johan Cruijff ArenA. Dat is nu gebeurd. Ik ben alle betrokkenen zeer dankbaar", vertelt Gijs De Jong, toernooidirecteur van het EK.

Volgend jaar is het ook de 25e verjaardag van de Johan Cruijf ArenA. "We zullen het EK2021 gebruiken voor ons jubileumprogramma", was Henk Markerink, directeur van het stadion, verheugd.