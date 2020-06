Geel vangt bot bij het BAS en wordt uit nationale reeksen gezet

Slecht nieuws voor AS Verbroedering Geel. De club kreeg geen licentie om in Tweede Amateurklasse actief te blijven en trok naar het Belgisch Arbitragehof voor Sport (BAS). Ook daar kreeg de club slecht nieuws.

De beroepsprocedure van Verbroedering Geel bij het BAS heeft niet het gewenste effect gehad. Ook het Arbitragehof was van oordeel dat de club geen recht heeft op een licentie voor Tweede Amateurklasse. De club wordt daarom teruggezet naar de eerste provinciale afdeling in Antwerpen.

De club had dit seizoen financiële problemen en werd in laatste instantie gered door Benny Hoebregs, de vader van een speler. Te laat, zo blijkt nu. "We laten ons niet klein krijgen, integendeel, we zullen des te sterker uit dit verhaal komen en zo snel mogelijk terugkeren naar 1ste amateur", klonk het op de clubwebsite.

Geel was jaren een vaste klant in tweede klasse en na de hervormingen in Eerste Amateur. Dit jaar kwam de club uit in Tweede Amateur.