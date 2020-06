Hoe Timmy Simons een grote rol speelde in de carrière van Mertens: "Hij overtuigde me om hem te kopen"

Dries Mertens kroonde zich onlangs tot topschutter aller tijden bij Napoli. In 2013 maakte hij de overstap van PSV naar Napoli, maar het is dankzij TImmy Simons dat Mertens bij PSV kon tekenen.

Marcel Brands is momenteel technisch directeur bij Everton maar bekleedde dezelfde functie bij PSV toen hij de transfer van Mertens van Utrecht naar PSV onderhandelde. "Ik twijfelde gezien zijn fysiek", vertelt Brands in het Eindhovens Dagblad.

En blijkbaar had een andere ex-PSV-speler een grote invloed op de transfer van Mertens. "Ik had onder meer bij Timmy Simons geïnfermeerd aangezien hij Dries kende van de nationale ploeg. Hij adviseerde me om het te doen. Zo'n advies ie heel belangrijk in het voetbal en kan je helpen om een beslissing te nemen", weet Brands.

Mertens ging voor 8,5 miljoen euro van Utrecht naar PSV. Twee jaar later ging hij dus naar Napoli voor een bedrag van 10 miljoen euro. "Het bod van Napoli was welkom gezien de financiële situatie. We hadden Memphis ook nog en konden hem bijne niet meer buiten de basis houde", herinnert de Nederlander zich.