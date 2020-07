🎥 Daar is Big Rom opnieuw! Lukaku scoort 20e doelpunt in debuutjaar bij Inter

Het seizoen is nog niet om, maar Lukaku heeft er alvast een prachtig debuutjaar opzitten bij Inter Milan. Zondagmiddag scoorde 'Big Rom' de 1-0 tegen Bologna, zijn 20e doelpunt in de Serie A.

Toegegeven, het was niet het moeilijkste doelpunt van Lukaku. Een schot van spitsbroeder Lautaro Martinez belandde op de paal waardoor een alerte Lukaku de rebound kon binnentikken.

Maar het is desalniettemin een straffe statistiek van de Rode Duivel. Met zijn 20e doelpunt in 30 wedstrijden komt Lukaku in een select lijstje terecht met onder andere de Braziliaanse Ronaldo en Giussepe Meazza.

In de Serie A is Lukaku echter niet de topscorer. Immobile heeft namelijk al 29 doelpunten gemaakt, Cristiano Ronaldo 25. Lukaku staat met zijn 20 stuks op de 3e plaats.

Alle competities bij elkaar heeft Lukaku er zelfs al 26 gemaakt. Nog twee in de Italiaanse beker, Champions League én Europa League.