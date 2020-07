Sétien heeft Griezmann aangesproken over late wissel: "Dat zal geen invloed hebben op hem"

Er is deze week heel wat geschreven geweest over Antoine Griezmann. De Franse spits werd pas in de allerlaatste minuten ingebracht en dat net tegen zijn ex-club.

Sétien heeft de speler apart genomen en is in gesprek gegaan over de late wissel. Dat gaf de coach zelf aan. "Ik heb het er met hem over gehad. Hij is een professional en snapt volledig dat het teambelang voorop staat." De laatste wedstrijden moet Griezmann, vaker dan hij lief is, zich tevreden stellen met een plekje op de bank. Dat voedt de geruchten over een vertrek. En daar zal die late wissel tegen Atlético ook niet goed aan gedaan hebben. "Griezmann is een geweldige kerel, die ook nog eens enorm professioneel is. Die late wissel zal geen invloed hebben op zijn volgende prestatie. Hij zal zich ook dan voor de volle 100% inzetten." Vanavond neemt Barcelona het op tegen Villareal. Antoine Griezmann start in de basis.





