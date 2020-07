Staat Nederlander in de belangstelling van Manchester United? "We hebben nog een linksvoetige verdediger nodig, dus doe zo verder"

Haalt Manchester United deze zomer een nieuwe centrale verdediger? De kans bestaat, want Solskjaer zou interesse tonen in de Nederlander Nathan Aké. Hij zou na de wedstrijd tegen Bournemouth gezegd hebben dat ze nog een linksvoetige verdediger zoeken.

Manchester United doet het de laatste weken uitstekend, maar achterin zijn ze soms nog kwetsbaar. Daar wil Solskjaer deze zomer verandering in brengen, want hij zou interesse tonen in de Nederlander Nathan Aké.

Na de wedstrijd tegen Bournemouth ging Solskjaer iets zeggen tegen Aké en het is duidelijk te horen. "We hebben nog een linksvoetige verdediger nodig, dus doe zo verder." Aké zou komende zomer voor 20 miljoen euro kunnen vertrekken als Bournemouth zou degraderen.

Marcos Rojo

Marcos Rojo is voorlopig de enige centrale verdediger die linksvoetig is bij Mancheser United, maar de Argentijn wordt dit seizoen uitgeleend en hij zou volgend seizoen niet meer in de plannen van Manchester United passen.