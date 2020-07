Jeugdspeler Racing Genk kiest na 13 jaar voor avontuur bij Roda JC

Racing Genk ziet de 20-jarige verdediger Xander Lambrix vertrekken.

Lambrix speelt al sinds zijn zevende voor Racing Genk, maar kon zich niet doorzetten in het eerste elftal. Daarom kiest hij nu voor een avontuur op het tweede niveau van Nederland, bij Rode JC.



Daar was Lambrix al twee weken op proef en heeft hij de technische staff kunnen overtuigen. "Xander is een voetballende, linksbenige centrale verdediger. Vanaf zijn zevende levensjaar was hij speler van de academie van KRC Genk; hij heeft een goede leerschool gehad. De afgelopen weken heeft Xander een prima indruk op ons achtergelaten. We zijn dan ook tevreden dat het goede gevoel bij beide partijen aanwezig is en dat we Xander aan onze selectie kunnen toevoegen", staat er te lezen op de website van de Nederlandse club.