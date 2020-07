Kalender nog wat voller: Rode Duivels lassen nog een oefenwedstrijd in

Het zijn drukke tijden voor onze Rode Duivels. De Europese topcompetities worden in sneltempo afgehaspeld, waarna de eindfase van Europa League en Champions League nog betwist moet worden. Daarna is het alweer tijd voor de nieuwe competitie.

En alsof dat nog niet genoeg is, staan er ook nog enkele interlands gepland in de overvolle kalender. En daar kwam er donderdag nog eentje bij. De KBVB maakte immers bekend dat de Rode Duivels op donderdag 8 oktober in het Koning Boudewijnstadion zullen oefenen tegen Nieuw-Zeeland.

Het is voor het eerst in de geschiedenis dat de Rode Duivels het zullen opnemen tegen de Kiwi's, momenteel nummer 122 op de FIFA-ranking.

Bekendste spelers van Nieuw-Zeeland zijn Winston Reid (West Ham), Ryan Thomas (PSV) en Chris Wood (Burnley).