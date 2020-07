OFFICIEEL: Niko Kovac is de nieuwe trainer van AS Monaco

Het nieuws deed al een tijd de ronde, maar nu is het ook officieel. Roberto Moreno is niet langer de trainer van AS Monaco en hij wordt vervangen door Niko Kovac, de trainer die dit seizoen nog werd ontslagen bij Bayern München.

AS Monaco wachtte niet lang om een vervanger te vinden voor Gerard Moreno, die zaterdag na de overwinning tegen Cercle Brugge werd ontslagen. De club heeft net de komst van Niko Kovac officieel bekendgemaakt op haar website. De Kroaat stond dit seizoen nog even aan het roer van Bayern München, maar in november werd hij ontslagen. Kovac tekende een contract van drie jaar plus een optie op een extra jaar bij AS Monaco. L’AS Monaco est heureux d’annoncer l’arrivée de Niko Kovac au poste d’entraîneur. Le technicien croate a paraphé un contrat de trois ans, avec une option de prolongation.



Niko Kovac dirigera son premier entraînement ce lundi au CE de La Turbie.https://t.co/QTavTeqQhM — AS Monaco 🇲🇨 (@AS_Monaco) July 19, 2020