Vermaelen gelooft in ambitieus project van Kompany bij Anderlecht: "Een gedurfde beslissing, maar als iemand het aankan is hij het wel"

Vincent Kompany wil in zijn tweede seizoen na zijn terugkeer bij Anderlecht een stuk beter doen dan vorig jaar. Thomas Vermaelen, jarenlang zijn vaste partner in de verdediging bij de Rode Duivels, heeft een rotsvast geloof in zijn collega bij de nationale ploeg.

Ook Vermaelen schrok even toen Kompany vorig jaar zijn terugkeer naar paars-wit bekendmaakte: "Een gedurfde beslissing. Ook wel een beslissing die bij Vinnie past, vind ik. Het is natuurlijk een echte leider, dat is hij altijd geweest", zegt hij aan Eleven Sports.

"Ik heb er veel respect voor, want ik denk niet dat het simpel is om speler én manager te zijn. Maar als iemand het aankan, in onze selectie van de nationale ploeg, is hij het wel." Al was de herintrede van 'Vince The Prince' niet meteen een klaterend succes.

Ijzersterk karakter

"Natuurlijk was het eerste seizoen niet makkelijk. Het feit dat hij gewoon doorgaat en doet wat hij denkt dat het beste is, zegt veel over hem en het karakter dat hij heeft. Ik wens hem het allerbeste en ik denk dat het nog goedkomt met hem en Anderlecht. Hij heeft bovendien ook nog meer dan genoeg kwaliteit als speler om belangrijk te zijn voor Anderlecht."