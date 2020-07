SV Roeselare rondt tiende transfer af en kondigt contractverlenging aan sterkhouder

SV Roeselare beleeft drukke dagen op de transfermarkt. Vandaag werd alweer de 10e versterking voorgesteld.

Eerder vandaag las u al HIER dat Roeselare werk had gemaakt van negen versterkingen. Daar kan meteen een tiende aan toegevoegd worden. De 23-jarige Rafail Anastasiou komt de club uit Eerste Nationale versterken.

Anastasiou komt over van Onisilos Sotira. Met APOEL Nicosia speelde hij nog Europa League.

Naast de komst van Anastasiou kondigde de club ook aan dat het contract van Nermin Zolotic verlengd wordt. De Bosnische middenvelder is al sinds 2016 actief voor de club en groeide er uit tot sterkhouder. Zolotic kwam via Gent in ons land terecht.