'Lille gaat transferrecord breken voor David'

Niet alleen in België is Jonathan David een hot topic, maar ook in Frankrijk. Zo zou de Franse sportkrant L'Equipe op de hoogte zijn van de laatste ontwikkelingen in het transferdossier van David.

Het Canadese talent is amper 20 jaar maar zal toch veel geld moeten opleveren voor AA Gent. En geld, dat heeft Lille op dit moment zeker wel. Afgelopen werd het transferrecord van Lille gebroken als het gaat om de verkoop van spelers. Ex-Charleroispeler ging namelijk naar Napoli voor 81 miljoen euro. De Nigeriaanse speler wordt in Napoli ploegmaat van Dries Mertens. Volgens L'Equipe wil Lille nu ook het aankooprecord verbreken en heeft de Franse ploeg een bod van 27,5 miljoen euro uitgebracht David. Het vorige transferrecord van Lille was... Osimhen, die voor 22,5 miljoen euro overkwam. Lille, l'été de tous les records



Après avoir battu son record pour une vente avec Osimhen (81,3M€), le LOSC pourrait briser celui de ses achats avec l'attaquant de La Gantoise, Jonathan David (27,5 M€) https://t.co/XOCRwM0QST pic.twitter.com/KPAw8YXJgm — L'ÉQUIPE (@lequipe) August 2, 2020