OFFICIEEL: Standard vist achter het net voor transfertarget dat al grote uitspraak deed

Marc Wilmots had zijn oog laten vallen op Seid Korac deze transferperiode. Maar de Luxemburger heeft getekend bij Venezia.

We hebben er al over gesproken aan het begin van de zomer: Standard heeft interesse in Seid Korac om zijn verdediging te versterken. De Luxemburger heeft de vastberadenheid, de passie die zo geliefd is op Sclessin, zijn profiel had alles om het thuispubliek te bekoren.

De ploeggenoot van Anthony Moris bij de nationale ploeg had zelfs publiekelijk gesproken over de interesse van de Luikenaars: "Standard is de grootste club van België, dat is zeer interessant. Ik weet ook dat de volgende stap die ik zal zetten de belangrijkste in mijn hele carrière zal zijn. De vorige heeft me gewoon voorbereid om een beetje hoger te mikken."

De Serie B in plaats van de Pro League

Na zijn laatste maanden bij Vojvodina wist de speler dat hij begeerd was. De concurrentie heeft hem uiteindelijk weggevoerd van de oevers van de Maas. Korac heeft getekend bij Venezia.

Hoewel de club niet meer in de Serie A speelt, blijft de aantrekkingskracht van het Italiaanse voetbal onaangetast. Korac heeft er een contract getekend voor vier jaar. "Ik ben echt blij deel uit te maken van deze fantastische club en deze prachtige stad", legt hij uit in het officiële bericht.

"Ik wil deze kleuren verdedigen en deelnemen aan een grote competitie. Ik heb Venezia gekozen omdat ik van het project hou dat mij is voorgelegd en de visie van deze club. Ik ben ervan overtuigd dat dit de juiste club is om mezelf te verbeteren en te groeien met het team", besluit Korac.