Net zoals bij de NFL en NBA: Serie A wil een wedstrijd spelen... in Australië

Alexis Saelemaekers zou misschien volgend seizoen in Australië kunnen spelen. Niet omdat hij daar zal tekenen, maar omdat de Serie A een wedstrijd naar "Down Under" wil verplaatsen...

Heeft dit nog enige zin? In dezelfde lijn als de verplaatsingen van NBA- of NFL-wedstrijden naar het Europese vasteland, of zelfs de verschillende Supercups die de afgelopen jaren in het Midden-Oosten werden gespeeld, zou een Serie A-wedstrijd kunnen plaatsvinden... in Australië in 2025-2026.

De Italiaanse voetbalfederatie (FIGC) heeft aangekondigd groen licht te hebben gegeven voor het plan om de wedstrijd tussen AC Milan en Como te verplaatsen naar Perth, Australië, in februari volgend jaar. De wedstrijd staat gepland voor 6 februari, aangezien San Siro niet beschikbaar is vanwege de opening van de Winterspelen.

In plaats van de wedstrijd elders in Italië of zelfs op het Europese vasteland te spelen, benut de Italiaanse federatie deze gelegenheid om haar merk te internationaliseren. De Italiaanse Super Cup wordt al vele jaren in het buitenland gespeeld, of het nu in China, Qatar of Saoedi-Arabië is.

Het is nog niet helemaal zeker of Alexis Saelemaekers (Milan) en Ignace Van der Brempt (Como) elkaar zullen treffen in Australië, want groen licht van FIFA, UEFA, de Oceanische confederatie en de Australische voetbalfederatie zal ook nodig zijn.

Terwijl spelers al vaak klagen over de talloze reizen, van het voorseizoen tot aan het geplande WK in juni en juli volgend jaar, is het niet zeker dat zo'n verre reis middenin het seizoen goed ontvangen zal worden...