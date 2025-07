Verrassende gigant meldt zich bij Antwerp: miljoenenopbod kan beginnen

Galatasaray heeft zijn oog laten vallen op Senne Lammens, de 23-jarige doelman van Antwerp. De Turkse topclub zoekt een nieuwe eerste keeper na het vertrek van clubicoon Fernando Muslera, die liefst veertien seizoenen onder de lat stond.

Lammens werd afgelopen seizoen vaak geprezen voor zijn nuchtere stijl en sterke reflexen. Oorspronkelijk gehaald als doublure, greep hij zijn kans toen Jean Butez langdurig geblesseerd uitviel.

Galatasaray nam zijn interesse serieus en stuurde deze week zelfs een delegatie naar het Oostenrijkse Waidring, waar Antwerp momenteel op stage is, weet Het Nieuwsblad. Daar werden gesprekken aangeknoopt over een mogelijke transfer. Antwerp staat open voor een verkoop: de club haalde al een vervanger in huis met de Japanse doelman Shuichi Nozawa.

Toch is het nog maar de vraag of de interesse uit Turkije zal leiden tot een concreet bod. Lammens staat namelijk ook in de belangstelling van verschillende Engelse clubs. De Premier League lijkt hem aan te spreken, en zodra de keeperscarrousel daar op gang komt, kan er snel iets bewegen.

Antwerp mikt ambitieus. Op de Bosuil hopen ze op een transfersom van 20 miljoen euro. Of dat realistisch is, valt af te wachten, maar de club beseft dat de marktwaarde van Lammens nu wellicht op haar piek zit. Financieel heeft Antwerp bovendien nood aan inkomsten.

Voor Lammens zou een overstap een volgende stap betekenen in zijn carrière. Van Club Brugge via de beloften van België tot onder de lat in de Champions League met Antwerp: zijn ontwikkeling blijft niet onopgemerkt. Nu is het wachten op wie de trekker als eerste overhaalt.