Club Brugge speelt gelijk tegen Poolse tegenstander: Ludovit Reis blijft indruk maken

Club Brugge heeft zijn derde oefenwedstrijd van het seizoen afgerond. De Bruggelingen speelden 1-1 gelijk tegen de Poolse vice-kampioen.

Club Brugge speelde vrijdag zijn derde oefenwedstrijd van de voorbereidin. In Roeselare nam blauw-zwart het op tegen Rakow Czestochowa, de Poolse vice-kampioen.

De Polen startten scherp en kwamen na één minuut spelen al op voorsprong. Plavsic kon de bal binnenkoppen nadat Ordonez hem uit het oog was verloren.

Rakow zat goed in de wedstrijd en had altijd 0-2 moeten maken na zo'n kwartier spelen. Ludovit Reis leverde in bij Plavsic met een slechte pass, maar gelukkig voor Club trapte die naast de bal.

Na 20 minuten spelen scoorde Reis de gelijkmaker. Net als tegen Rangers was hij goed voor een doelpunt. De Nederlandse zomertransfer bewijst zijn waarde al goed in de voorbereiding.

Na de pauze bleef Jackers tussen de palen staan en koos coach Nicky Hayen voor een team met youngsters (buiten Spileers en Romero). De 1-1 bleef op het bord staan.