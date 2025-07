🎥 Trainingskamp van Standard: Rednic ziet verdediger uitvallen

Nieuwe hardloopsessie op de atletiekbaan voor de spelers van Standard, vanmorgen in Le Touquet. Nayel Mehssatou heeft het trainingskamp verlaten om persoonlijke redenen en David Bates stopte zijn inspanning enkele minuten eerder dan de anderen.

Na een rustigere donderdag, met een herstel- en krachttraining, gevolgd door een voetbaltennistoernooi en een vrije avond, zijn de Rouches vrijdagochtend teruggekeerd naar de training in Le Touquet.

Op het programma stond een looptraining op de atletiekbaan, waar 23 spelers aan deelnamen. De drie keepers werkten onder leiding van Jean-François Gillet op het nabijgelegen veld. Casper Nielsen blijft verzorging krijgen en Nayel Mehssatou heeft vanochtend het trainingskamp verlaten om persoonlijke redenen. Hij zal dus niet deelnemen aan de geplande vriendschappelijke wedstrijd zaterdag om 12.00 uur tegen Lens.

23 spelers aanwezig op vrijdag voor een ochtendloop 🔴⚪️



De drie keepers werken op het naastgelegen veld, Kuavita is nog steeds ziek, Nielsen krijgt behandeling en Mehssatou heeft het kamp om persoonlijke redenen verlaten

De spelers werden verdeeld in drie groepen op basis van recente fysieke testresultaten. De eerste groep, bestaande uit Marlon Fossey, Ibe Hautekiet, Daryl Leunga Leunga, Alexandro Calut, Tobias Mohr en Thomas Henry, was erg goed bezig. Opmerkelijk in deze groep was ook de aanwezigheid van Maarten Wilmots, nog steeds scherp ondanks zijn gestopte carrière.

De training eindigde met twee heen-en-weer sprints over de lengte van het veld, een oefening die David Bates niet heeft uitgevoerd. Met nog steeds wat last van de spieren en niet helemaal in topconditie, verliet de Schotse verdediger de training enkele minuten eerder dan de anderen, duidelijk teleurgesteld maar zonder te manken.

Twee heen-en-weer sprints na de loopsessie. David Bates verliet de training

Een laatste training stond gepland in de late namiddag, rond 16.45-17.00 uur, dit keer met bal. Dit zal de laatste sessie in Le Touquet zijn voordat ze naar Lens vertrekken, waar de Luikenaars zaterdag om 12.00 uur hun vierde oefenwedstrijd van de zomer spelen.