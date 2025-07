Toby Alderweireld over zijn relatie met voetbal: "De liefde van mijn leven, maar het heeft me ook veel afgepakt"

Nu Toby Alderweireld zijn schoenen aan de haak heeft gehangen, blikt hij samen met zijn vrouw Shani Van Mieghem openhartig terug op zijn carrière. In de HLN-podcast Gekoppeld vertelt het koppel over de mooie momenten, maar ook over de offers die het leven als profvoetballer vroeg.

De voormalige Rode Duivel noemt het geen echte haat-liefdeverhouding, maar spreekt wel van een zwaar parcours. Geboortes missen, nooit spontane weekends, en altijd onder hoogspanning leven – dat begon na verloop van tijd te wegen. “Fysiek kon ik het nog aan, maar mentaal was het op", zegt Alderweireld eerlijk.

Shani deelt dat gevoel. “Ik bleef vaak gewoon thuis als hij moest voetballen. We hebben zelden iets kunnen doen in het weekend als gezin.” Nu hun kinderen Jace (5) en Ayla (6) nog jong zijn, willen ze die tijd inhalen. “Je krijgt die momenten niet terug", zegt Alderweireld. “Nu wil ik er echt zijn als papa.”

Shani en ik hadden al honderd keer uit elkaar kunnen gaan, en ik had het begrepen

Tijdens de podcast blikt Toby ook terug op enkele pijnlijke keuzes. Hij vertelt hoe hij de eerste weken na de geboorte van zijn kinderen niet bij hen kon zijn, omdat hij vastzat in het speelschema. “Ik wilde dat ze in Antwerpen geboren werden, dus we planden alles zorgvuldig. Maar twee dagen na Jace z’n geboorte speelde ik alweer in Engeland.”

Die druk eiste ook zijn mentale tol. “Ik weet dat ik soms geen mens was", geeft hij toe. “Eén keer vierde ik Nieuwjaar alleen op hotel, en was ik compleet onuitstaanbaar. Ik maakte een owngoal een paar dagen na een bevalling. Dan denk je: wat ben ik aan het doen?”

Toch kijkt Alderweireld met trots terug, ondanks de moeilijke momenten. “Ik ben perfectionistisch, misschien té. Shani en ik hadden al honderd keer uit elkaar kunnen gaan, en ik had het begrepen. Gelukkig is ze gebleven.” Het leven na het voetbal is nu aan de beurt – met aandacht voor wat écht telt.